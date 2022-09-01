Ангелина Мельникова: не бывает такого — либо спорт, либо учёба. И спорт, и учёба

Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова рассказала, как совмещала учёбу с тренировками.



«С Днём знаний! Моя полноценная учёба закончилась в шестом классе, дальше я попала в сборную, были постоянные сборы. Тут, на базе, к нам приезжала частная школа, и мы постольку-поскольку всё-таки учились.



Я очень рада, что никогда не пренебрегала учёбой, и тренер мне всегда твердил, что нужно учиться, знания — это так важно.



И даже в самые тяжёлые моменты тренировок я старалась не отпускать учёбу и по вечерам немного, но что-то запускала в свою голову.



На моём опыте, практически невозможно совмещать физическую объёмную нагрузку (с двумя, а то и тремя тренировками в день) и полноценную умственную нагрузку. Мозг работает в зале, он в постоянном напряжении, а когда ему надо ещё что-то выучить вечером, он думает, что это шутки всё и ты, человек, издеваешься сейчас надо мной.



Но всё-таки считаю, что не бывает такого — либо спорт, либо учёба. И спорт, и учёба», — написала Ангелина Мельникова в социальной сети.

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