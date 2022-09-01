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Сёстры Аверины показали фотографии в купальниках. Никита Нагорный отреагировал

Сёстры Аверины показали фотографии в купальниках. Никита Нагорный отреагировал
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Спортсменки выложили две фотографии в купальниках.

На пост отреагировал олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный.

«Вас трое», — написал он в комментариях, имея в виду то, что спортсменка отражается в зеркале.

«Представляешь?» — ответили Аверины.

Фото: из личного архива дины и арины авериных

Фото: из личного архива дины и арины авериных

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.

У Дины и Арины Авериных есть третья сестра. И да, Полина тоже живёт гимнастикой! У Дины и Арины Авериных есть третья сестра. И да, Полина тоже живёт гимнастикой!

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