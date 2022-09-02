Самые эффектные розыгрыши группового этапа чемпионата мира по волейболу

На чемпионате мира по волейболу среди мужчин — 2022 завершился групповой этап. В общей сложности команды провели 36 матчей.
«Чемпионат» предлагает вам посмотреть подборку самых ярких розыгрышей группового этапа чемпионата мира — 2022:
Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.
В плей-офф вышли 12 команд, которые заняли первое и второе места в группах, а также четыре команды с третьих мест, имеющие лучшие показатели.
В 1/8 финала турнира встретятся:
Польша – Тунис
США – Турция
Сербия – Аргентина
Бразилия – Иран
Словения – Германия
Нидерланды – Украина
Италия – Куба
Франция – Япония
Матчи пройдут с 3 по 6 сентября.
Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении. Финальный матч состоится 11 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Польши.
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