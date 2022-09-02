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Самые эффектные розыгрыши группового этапа чемпионата мира по волейболу

Самые эффектные розыгрыши группового этапа чемпионата мира по волейболу
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На чемпионате мира по волейболу среди мужчин — 2022 завершился групповой этап. В общей сложности команды провели 36 матчей.

«Чемпионат» предлагает вам посмотреть подборку самых ярких розыгрышей группового этапа чемпионата мира — 2022:

Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.

В плей-офф вышли 12 команд, которые заняли первое и второе места в группах, а также четыре команды с третьих мест, имеющие лучшие показатели.

В 1/8 финала турнира встретятся:

Польша – Тунис
США – Турция
Сербия – Аргентина
Бразилия – Иран
Словения – Германия
Нидерланды – Украина
Италия – Куба
Франция – Япония

Матчи пройдут с 3 по 6 сентября.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин − 2022 проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении. Финальный матч состоится 11 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Польши.

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