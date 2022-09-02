Один из членов сборной Франции заразился коронавирусом на ЧМ по волейболу

Помощник тренера сборной Франции Лоик Гайлер заразился коронавирусом на чемпионате мира по волейболу, сообщает сайт Федерации волейбола Франции.



Гайлера поместили в специальный изолятор, отстранив от контакта с командой в соответствии с предусмотренными правилами. В стане французов добавили, что волейболисты продолжают тренировки в штатном режиме.



Сборной Франции предстоит провести встречу 1/8 финала с Японией. Матч запланирован на 5 сентября. В группе французы финишировали на первом месте, крупно обыграв Германию (3:0) и Камерун (3:0) и одолев Словению (3:2). Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября.

Французская команда является действующим олимпийским чемпионом. В финале Игр в Токио волейболисты переиграли Россию со счётом 3:2.