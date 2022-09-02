В Норвегии нашли временное решение проблемы допинг-тестирования несовершеннолетних

Национальный олимпийский комитет Норвегии (NIF), антидопинговое агентство (ADNO) и министерство культуры страны нашли временное решение проблемы с допинг-тестированием несовершеннолетних спортсменов, сообщает NRK.

В последние годы атлеты в возрасте от 15 до 18 лет не могли проходить тестирование без согласия родителей или опекунов, а значит, без предварительного предупреждения о визите допинг-офицеров, что является нарушением кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Из-за этой ситуации Норвегии грозили санкции со стороны ВАДА – от штрафа до запрета на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр и участие в этих соревнованиях.

Решение вопроса требует изменение законодательства, на что у норвежцев не было времени, так как ВАДА дало срок до 9 сентября, поэтому заинтересованные стороны согласились на временные меры: норвежские национальные федерации и сборные теперь будут обязаны заранее получать согласие родителей или опекунов на проведение допинг-тестов. В дальнейшем в планах норвежцев изменить закон и разрешить несовершеннолетним давать разрешение самим.