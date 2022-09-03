Симона Байлз — Серене Уильямс: спасибо, что дали дорогу в спорт чернокожим и женщинам
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отреагировала на завершение карьеры 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира соотечественницы Серены Уильямс.
«Серена, спасибо за то, что дали дорогу в спорт чернокожим, женщинам и просто каждому спортсмену. Такое удовольствие наблюдать за вами, спасибо, что вдохновляете своим примером», — написала Байлз в своих социальных сетях.
Напомним, последним для Серены стал матч третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.
За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
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