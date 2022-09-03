Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Симона Байлз — Серене Уильямс: спасибо, что дали дорогу в спорт чернокожим и женщинам

Симона Байлз — Серене Уильямс: спасибо, что дали дорогу в спорт чернокожим и женщинам
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отреагировала на завершение карьеры 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира соотечественницы Серены Уильямс.

«Серена, спасибо за то, что дали дорогу в спорт чернокожим, женщинам и просто каждому спортсмену. Такое удовольствие наблюдать за вами, спасибо, что вдохновляете своим примером», — написала Байлз в своих социальных сетях.

Напомним, последним для Серены стал матч третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.

За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

Чудесная сказка Серены закончилась! US Open проводил знаменитую американку на пенсию Чудесная сказка Серены закончилась! US Open проводил знаменитую американку на пенсию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022