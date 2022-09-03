«Мир содрогнулся». Владимир Сальников — об участии пловцов-трансгендеров в женских стартах

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказался об участии пловцов-трансгендеров в женских стартах.
«Когда появились первые заметки о том, что трансгендеры, особенно те, кто перешёл из мужского пола в женский, стали выступать вместе с женщинами, весь спортивный мир содрогнулся. О Лии Томас я знаю только те подробности, которые публиковались в прессе. Знаю, что было возмущение у спортсменок, которые вынуждены с ней делить всё, что было доступно только женской команде. Они возмущались тихо, боялись последствий, что их накажут, не дадут каких-то наград, грантов. Это невероятная история!
В FINA очень грамотно подошли к решению проблемы. Было созвано несколько экспертных групп: спортсменов, врачей и физиологов. Каждый выразил свою позицию, в результате были определены те параметры, по которым можно было делать выводы о том, появляется или не появляется преимущество в случае смены пола с мужского на женский. Поэтому я считаю, что ограничения FINA были логичными и правильными с точки зрения научного обоснования», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Полностью интервью с Владимиром Сальниковым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 сентября.
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