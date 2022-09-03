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Сборной Болгарии грозят финансовые санкции за незаконную рекламу на ЧМ по волейболу

Сборной Болгарии грозят финансовые санкции за незаконную рекламу на ЧМ по волейболу
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Команда Болгарии может получить штраф за нарушение закона Польши на чемпионате мира по волейболу, который проходит с 26 августа по 11 сентября.

Болгарские волейболисты выступали на мировом первенстве в форме, на которой был изображён логотип букмекерской конторы, не лицензированной в Польше. Компания не зарегистрирована в стране, а значит, по регламенту не имеет права размещать рекламу на её территории.

Сборная Болгарии не смогла выйти из группы и пробиться в 1/8 финала чемпионата мира. Команда уступила три матча из трёх, не взяв ни сета у Польши и США и в пяти партиях проиграв Мексике.

Ранее на чемпионате мира по волейболу определился первый четвертьфиналист. Им стала сборная Словении, дома одолевшая Германию.

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