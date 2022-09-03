Сборной Болгарии грозят финансовые санкции за незаконную рекламу на ЧМ по волейболу
Поделиться
Команда Болгарии может получить штраф за нарушение закона Польши на чемпионате мира по волейболу, который проходит с 26 августа по 11 сентября.
Болгарские волейболисты выступали на мировом первенстве в форме, на которой был изображён логотип букмекерской конторы, не лицензированной в Польше. Компания не зарегистрирована в стране, а значит, по регламенту не имеет права размещать рекламу на её территории.
Сборная Болгарии не смогла выйти из группы и пробиться в 1/8 финала чемпионата мира. Команда уступила три матча из трёх, не взяв ни сета у Польши и США и в пяти партиях проиграв Мексике.
Ранее на чемпионате мира по волейболу определился первый четвертьфиналист. Им стала сборная Словении, дома одолевшая Германию.
Новость по темеСборная Словении стала первым четвертьфиналистом ЧМ по волейболу
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
22:58
-
21:25
-
20:23
-
20:13
-
20:05
-
19:21
-
18:09
-
17:38
-
17:21
-
15:42
-
13:36
-
12:53
-
12:04
-
10:32
-
06:45
-
00:44
- 2 сентября 2022
-
23:19
-
22:56
-
22:46
-
22:23
-
21:44
-
19:21
-
18:43
-
18:04
-
17:40
-
15:54
-
13:26
-
13:05
-
12:38
-
11:54
-
11:41
- 1 сентября 2022
-
23:44
-
19:40
-
19:39
-
19:00
Партнерский контент