«Сейчас мир изменился». Сальников – о наказании Рылова за участие в концерте-митинге

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал ситуацию с решением FINA об отстранении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова за участие в концерте-митинге в «Лужниках», который состоялся 18 марта 2022 года.
«Я считаю, что каждый имеет право высказывать своё мнение. Но сейчас мир изменился: если раньше это воспринималось как нормальное явление и проявление собственных взглядов, то сейчас это рассматривается через совершенно другую призму. С одной стороны, да, ты можешь высказываться, и я считаю, что это правильно. Но с другой стороны, ты не знаешь, что будет дальше. Дисциплинарный комитет FINA посчитал, что случай с Рыловым – это угроза целостности спортивного сообщества и отстранил его от своих соревнований, найдя в проявлении своего мнения причину для этого. Это сделано, исходя из того, что угол зрения уже был определён», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Полностью интервью с Владимиром Сальниковым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 4 сентября.
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