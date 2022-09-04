Глава ВФП Сальников: ни один российский пловец не подал заявление на смену гражданства

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что ни один российский пловец не подал заявление на смену гражданства

«На сегодняшний день никто из пловцов не подал заявления на смену спортивного гражданства. Надеюсь, этого не произойдет.

Что касается меня, то я бы не перешёл никогда. У спортсменов кроме гражданской позиции это связано ещё и с тем, что профессионал, зарабатывающий на жизнь спортом, хочет продлить карьеру и ищет для этого различные пути. Насколько они сопоставимы с его совестью – это уже выбор, который каждый делает для себя сам», — сказал Владимир Сальников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.



Полностью интервью с Владимиром Сальниковым можно будет прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.