Тренер Ласицкене: не могу спокойно смотреть, как годами крадут у Маши её спортивную судьбу

Личный тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, что перестал смотреть международные старты, которые проходят без участия его спортсменки.



«Я перестал смотреть трансляции зарубежных стартов, где Маша должна была бы участвовать. Мне не интересен спорт, который от нее отрёкся. Я не могу спокойно смотреть на то, как многие годы крадут у Маши её спортивную судьбу. Это случалось неоднократно, и не только в этом году.



С ноября 2015 года я не видел в защиту Маши ни одного публичного слова поддержки от известных зарубежных спортсменов со всеми их комиссиями и федерациями после того, как ее неоднократно незаслуженно отстраняли от соревнований за чужие поступки и «грехи». И только сила духа, воля к победе, неопускание рук позволяли ей урывками прорываться на международные старты. И все это — не благодаря поддержке ее зарубежных коллег, а вопреки их молчанию, нападкам, всем обстоятельствам, недопускам, запретам», — приводит слова Габриляна ТАСС.

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