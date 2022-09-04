Лучший бомбардир группового этапа ЧМ по волейболу пожаловался на условия на турнире

Диагональный сборной Нидерландов Нимир Абдель-Азиз обратился к Международной федерации волейбола (FIVB), раскритиковав условия на чемпионате мира по волейболу.

Нидерланды провели групповой этап мирового первенства в Словении. Нимир опубликовал видео, в котором показал, как после подброса мяча при подаче игровой снаряд касается потолка арены.

«Может, в следующий раз будет тренировочный зал, где мы сможем тренироваться?» — написал диагональный в социальных сетях, адресовав своё сообщение FIVB.

Сборная Нидерландов выиграла все свои матчи в группе ЧМ по волейболу. Команда Роберто Пьяццы переиграла Иран (3:1) и Аргентину (3:2) и расправилась с Египтом (3:0). Нимир Абдель-Азиз набрал 80 очков за три встречи и стал самым результативным игроком группового этапа. В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой Украины.