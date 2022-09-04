Сборная США в пяти сетах одолела Турцию в 1/8 финала ЧМ по волейболу

Сборная США в пятисетовом матче обыграла команду Турции и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу, который проходит в Польше и Словении.

Встреча, проходившая на арене «Гливице» (Гливице, Польша), завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:17, 22:25, 19:25, 15:12) в пользу американцев. Самым результативным игроком встречи был признан диагональный турецкой команды Адис Лагумджия, записавший на свой счёт 27 очков. У США лучшими стали центральный блокирующий Дэвид Смит (14 баллов) и доигровщик Аарон Расселл (13 очков).

Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.

В четвертьфинале сборной США предстоит встретиться с победителем пары Польша — Тунис. В 1/4 финала чемпионата мира по волейболу уже вышла команда Словении, одолевшая Германию 3:1. Путёвку в следующую стадию оформила и Италия, в четырёх сетах переигравшая Кубу.