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Дарья Клишина заявила, что закончит карьеру в случае длительного отстранения россиян

Дарья Клишина заявила, что закончит карьеру в случае длительного отстранения россиян
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина утвердительно ответила на вопрос, завершит ли она карьеру в случае отстранения россиян на условные три года.

«В такой ситуации — да. Спорт — не конец жизни. Это часть, прекрасный отрезок, но не вся жизнь.

Да, я посвятила этому большую часть времени, но есть масса возможностей и других дел, направлений, чем может заниматься спортсмен вне карьеры. А просто пытаться пролонгировать её ради возможного возвращения на международную арену я не хочу. Мне хочется знать на сто процентов, а не быть в режиме ожидания», — приводит слова Клишиной «РИА Новости Спорт».

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