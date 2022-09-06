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Роглич упал на финише, Эвенепул проколол колесо. Видеообзор напряжённого этапа «Вуэльты»

Роглич упал на финише, Эвенепул проколол колесо. Видеообзор напряжённого этапа «Вуэльты»
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16-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании» для двух гонщиков, оспаривающих лидерство в общем зачёте, завершился весьма неожиданно.

Занимающий первое место бельгиец Ремко Эвенепул из команды Quick-Step Alpha Vinyl проколол шину и добрался до финиша через 3 минуты 10 секунд после лидера, датчанина Мадса Педерсена из команды Trek – Segafredo. Однако, так как техническая неисправность произошла менее чем за 3 км до финиша, Эвенепул был классифицирован со временем первой группы преследователей (+0.08).

Примож Роглич был близок к тому, чтобы выиграть этап и возглавить общий зачёт, но словенский гонщик команды Jumbo-Visma упал за 75 метров до финиша. Ускоряться Роглич начал за 2,5 км до финиша, как раз когда Эвенепул проколол колесо.

В итоге Эвенепул сохранил лидерство в общем зачёте, Роглич отстаёт от него на 1 минуту 26 секунд.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurosport. Права на видео принадлежат Eurosport.

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