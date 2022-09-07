Расписание матчей 1/4 финала мужского чемпионата мира по волейболу – 2022, турнирная сетка

После завершения всех матчей 1/8 финала на мужском чемпионате мира по волейболу, который проходит в Польше и Словении, стало известно расписание четвертьфинальной стадии. Матчи пройдут 7 и 8 сентября.

Расписание четвертьфиналов мужского чемпионата мира – 2022

7 сентября, среда

18:30. Италия – Франция

22:00. Словения – Украина



8 сентября, четверг

18:30. Аргентина – Бразилия

22:00. Польша – США

Главная сенсацию на чемпионате мира сотворила сборная Украины, которая впервые в истории вышла в четвертьфинал. Украинская команда по рейтингу не вошла в число участников турнира, который должен был пройти в России. Из-за политической ситуации соревнования перенесли в Польшу и Словению, а Россию исключили из числа участников. Вакантное место заняла идущая следующей в мировом рейтинге Украина.