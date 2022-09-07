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«Она красивая девушка, может позволить себе всё». Мамун — об откровенных фото Медведевой

«Она красивая девушка, может позволить себе всё». Мамун — об откровенных фото Медведевой
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Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась об откровенных фотографиях двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой для мужского журнала Maxim.

Для 22-летней Медведевой это была первая фотосессия в купальнике и топлес, размещённая в мужском журнале.

«Я видела фотографии Жени ещё до публикации, когда мы были на Играх в Пекине. Мне они очень понравились. Женя – молодая, красивая, успешная девушка, которая может позволить себе всё, в том числе и такие фото», — сказала Мамун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Маргаритой Мамун читайте здесь:

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