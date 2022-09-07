Капитан сборной Италии по волейболу прокомментировал выход в полуфинал ЧМ-2022

Капитан и связующий сборной Италии по волейболу Симоне Джаннелли отреагировал на победу над командой Франции в четвертьфинале чемпионата мира (3:2) и выход в полуфинал турнира.

«Это было невероятно. Мы отлично поработали против такой прекрасной команды, как Франция, одной из лучших за последние годы. Я проиграл ей столько матчей, а сегодня очень горжусь своей командой», — приводит слова Джаннелли L'Équipe.

За выход в финал сборная Италии сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами Украины и Словении, который проходит в эти минуты.