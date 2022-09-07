Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Капитан сборной Италии по волейболу прокомментировал выход в полуфинал ЧМ-2022

Капитан сборной Италии по волейболу прокомментировал выход в полуфинал ЧМ-2022
Комментарии

Капитан и связующий сборной Италии по волейболу Симоне Джаннелли отреагировал на победу над командой Франции в четвертьфинале чемпионата мира (3:2) и выход в полуфинал турнира.

«Это было невероятно. Мы отлично поработали против такой прекрасной команды, как Франция, одной из лучших за последние годы. Я проиграл ей столько матчей, а сегодня очень горжусь своей командой», — приводит слова Джаннелли L'Équipe.

За выход в финал сборная Италии сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами Украины и Словении, который проходит в эти минуты.

Новость по теме
Итальянские волейболисты вышли в полуфинал ЧМ-2022, на тай-брейке обыграв Францию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022