Сборная Словении не пустила Украину в полуфинал чемпионата мира по волейболу

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше и Словении, завершился второй четвертьфинальный матч. Сборная Словении одержала волевую победу над командой Украины со счётом 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23). Напомним, Украина впервые в истории играла в четвертьфинале чемпионата мира.
Самым результативным в составе словенской команды стал доигровщик Клемен Чебуль, набравший 23 очка (три из них на подаче). У сборной Украины отличился капитан Олег Плотницкий, в активе которого 30 очков (включая четыре результативных блока и пять эйсов).
За выход в финал домашнего чемпионата мира сборная Словении сыграет с командой Италии, в четвертьфинале взявшей верх над Францией со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12).
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Любляна, Словения
Четвертьфинал
Словения – Украина — 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23).
- 8 сентября 2022
-
10:36
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
00:22
-
00:02
- 7 сентября 2022
-
23:52
-
23:34
-
23:03
-
22:27
-
22:00
-
21:00
-
20:52
-
20:06
-
20:00
-
18:39
-
17:45
-
14:45
-
14:17
-
13:36
-
13:03
-
12:44
-
12:20
-
10:12
-
08:00
-
00:30
- 6 сентября 2022
-
23:47
-
23:32
-
23:23
-
21:47
-
20:01
-
19:58
-
19:24