Сборная Словении не пустила Украину в полуфинал чемпионата мира по волейболу

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше и Словении, завершился второй четвертьфинальный матч. Сборная Словении одержала волевую победу над командой Украины со счётом 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23). Напомним, Украина впервые в истории играла в четвертьфинале чемпионата мира.

Самым результативным в составе словенской команды стал доигровщик Клемен Чебуль, набравший 23 очка (три из них на подаче). У сборной Украины отличился капитан Олег Плотницкий, в активе которого 30 очков (включая четыре результативных блока и пять эйсов).

За выход в финал домашнего чемпионата мира сборная Словении сыграет с командой Италии, в четвертьфинале взявшей верх над Францией со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12).



Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Любляна, Словения

Четвертьфинал



Словения – Украина — 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23).