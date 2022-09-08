Дончич 7 эмодзи отреагировал на победу Словении над Украиной в 1/4 финала ЧМ по волейболу

Словенский баскетболист Лука Дончич, выступающий за клуб НБА «Даллас Маверикс», отреагировал семью эмодзи на пост о выходе сборной Словении в полуфинал чемпионата мира по волейболу среди мужчин — 2022. Баскетболист прокомментировал твит Федерации волейбола Словении четырьмя эмодзи аплодисментов и тремя флагами страны.

Сборная Словении в четвертьфинале турнира одержала волевую победу над командой Украины со счётом 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23). Напомним, Украина впервые в истории играла в 1/4 финала чемпионата мира.



За выход в финал домашнего чемпионата мира сборная Словении сыграет с командой Италии, в четвертьфинале взявшей верх над Францией со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12).