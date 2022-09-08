Польский волейболист Бартош Кволек покинул сборную Польши во время чемпионата мира по волейболу из-за рождения ребёнка. Об этом сообщил Sport.pl.
Ещё до начала турнира было известно, что он может временно внезапно покинуть команду. Его сын родился во время трёхдневного перерыва между матчем 1/8 финала с Тунисом и четвертьфинальной встречей со сборной США. Ранее он сообщил журналистам, что ребёнка назовут Леонардом. 7 сентября волейболист поделился фотографией в социальной сети.
Фото: Из личного архива Бартоша Кволека
«Просто построй дом, посади дерево — и будет готово», — подписал фотографию Бартош Кволек в социальной сети.
Сборная Польши в четвертьфинале чемпионата мира по волейболу встретится с командой США. Матч состоится 8 сентября и начнётся в 22:00 мск.
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