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Геннадий Шипулин: ЧМ по волейболу без России — не то. Все спортсмены это понимают

Геннадий Шипулин: ЧМ по волейболу без России — не то. Все спортсмены это понимают
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Вице-президент Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался о том, что мужская сборная России, отстранённая международной федерацией, не выступает на чемпионате мира.

«Сильные команды Франции, Сербии вылетели. Даже Украина, которая хорошо играла, тоже вылетела. Чемпионат неплохой. Вчера смотрел матч Словения — Украина. Полный зал, прекрасная атмосфера, хорошо играла Украина. Им чуть не хватило. Самые сильные команды остались.

Кто станет чемпионом? Не знаю, но мне симпатичны итальянцы. К сожалению, со слезами на глазах говорю вам, что чемпионат мира прошёл не в России. Такая колоссальная подготовка, такие дворцы у нас. Страна ждала, как главный праздник. Без России это не тот турнир. Дай бог, чтобы Россия вернулась на спортивные арены мира по всем видам спорта. Я верю, что это произойдёт. Без России это не то качество, и все спортсмены мира это понимают. А дедушки, которые правят Европой, этого не понимают и не поймут», — сказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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