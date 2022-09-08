Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о запрете на въезд для российских спортсменов

Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали решение, в соответствии с которым, в частности, российские спортсмены не смогут посещать эти страны. Запрет в каждой отдельно взятой стране должен вступить в силу до 19 сентября.
«Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали совместный региональный подход и настоящим выражают политическую волю и твёрдое намерение ввести временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС, для противодействия непосредственным угрозам общественному порядку и безопасности — ограничить въезд в Шенгенскую зону для граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями», — приводит текст заявления ТАСС, ссылаясь на сайт правительства Польши.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
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