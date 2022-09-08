Сборная Бразилии по волейболу обыграла Аргентину и вышла в полуфинал ЧМ

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше и Словении, определился третий полуфиналист. Им стала сборная Бразилии, которая в четвертьфинальном матче нанесла поражение команде Аргентины со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:23, 25:21).

Самым результативным в составе бразильцев стал доигровщик Йоанди Леал Идальго, принёсший своей команде 25 очков (два из них – на подаче). Его коллега по амплуа из Аргентины Бруно Лима набрал 13 очков.

За выход в финал сборная Бразилии сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Польши, который состоится сегодня, 8 сентября.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Гливице, Польша

Четвертьфинал



Бразилия – Аргентина — 3:1 (25:16, 23:25, 25:23, 25:21).