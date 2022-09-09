Определились полуфинальные пары мужского чемпионата мира по волейболу — 2022

После второго игрового дня четвертьфинальной стадии чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше и Словении, определились все полуфинальные пары.

Италия, которая на тай-брейке нанесла поражение команде Франции со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12), встретится со сборной Словении, одержавшей волевую победу над командой Украины со счётом 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23).

Сборная Бразилии, одолевшая в четвертьфинале команду Аргентины со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:23, 25:21), сыграет с Польшей, которая обыграла сборную США со счётом 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12).

Полуфинальные матчи состоятся 10 сентября в городе Катовице (Польша) на стадионе «Сподек».