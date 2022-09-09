Арман Дюплантис выиграл в «Бриллиантовой лиге», обновив рекорд соревнований

Олимпийский чемпион, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис улучшил рекорд «Бриллиантовой лиги» (6,07), добавив сантиметр к отметке, которую он установил в прошлом году.

Все победители «Бриллиантовой лиги» в технических дисциплинах:



Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария

Технические дисциплины. Мужчины

Прыжок с шестом — Арман Дюплантис (Швеция) — 6,07 м.

Прыжок в высоту — Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,34.

Прыжок в длину — Мильтиадис Тентоглу (Греция) — 8,42.

Тройной прыжок — Энди Диаз (Куба) — 17,70.

Метание диска — Кристиан Чех (Словения) — 67,10.

Метание копья — Нирадж Чопра (Индия) — 88,44.

Толкание ядра — Джо Ковач (США) — 23,23.

Технические дисциплины. Женщины

Прыжок с шестом — Нина Кеннеди (Австралия) — 4,81 м.

Прыжок в высоту — Ярослава Могучих (Украина) — 2,03.

Прыжок в длину — Ивана Вулета (Сербия) — 6,97.

Тройной прыжок — Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,28.

Метание диска — Валари Оллман (США) — 67,77.

Метание копья — Кара Вингер (США) — 64,98.

Толкание ядра — Чейз Или (США) — 20,19.