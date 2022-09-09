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Арман Дюплантис выиграл в «Бриллиантовой лиге», обновив рекорд соревнований

Арман Дюплантис выиграл в «Бриллиантовой лиге», обновив рекорд соревнований
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Олимпийский чемпион, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис улучшил рекорд «Бриллиантовой лиги» (6,07), добавив сантиметр к отметке, которую он установил в прошлом году.

Все победители «Бриллиантовой лиги» в технических дисциплинах:

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария
Технические дисциплины. Мужчины

Прыжок с шестом — Арман Дюплантис (Швеция) — 6,07 м.
Прыжок в высоту — Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,34.
Прыжок в длину — Мильтиадис Тентоглу (Греция) — 8,42.
Тройной прыжок — Энди Диаз (Куба) — 17,70.
Метание диска — Кристиан Чех (Словения) — 67,10.
Метание копья — Нирадж Чопра (Индия) — 88,44.
Толкание ядра — Джо Ковач (США) — 23,23.

Технические дисциплины. Женщины

Прыжок с шестом — Нина Кеннеди (Австралия) — 4,81 м.
Прыжок в высоту — Ярослава Могучих (Украина) — 2,03.
Прыжок в длину — Ивана Вулета (Сербия) — 6,97.
Тройной прыжок — Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,28.
Метание диска — Валари Оллман (США) — 67,77.
Метание копья — Кара Вингер (США) — 64,98.
Толкание ядра — Чейз Или (США) — 20,19.

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