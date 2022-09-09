Могучих прервала пятилетнюю серию побед Ласицкене в «Бриллиантовой лиге»

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих стала победительницей финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе в прыжках в высоту. Спортсменка выиграла соревнования, взяв высоту 1,97 метра. Уже в ранге чемпионки Ярослава заказала высоту 2,03 метра и взяла её с третьей попытки. Три попытки Могучих на высоте 2,06 оказались неудачными.

В четырёх предыдущих соревнованиях, начиная с 2017 года (в 2020 году «Бриллиантовая лига» не проводилась), первое место занимала российская легкоатлетка Мария Ласицкене. С результатом 2,06 спортсменка является рекордсменкой «Бриллиантовой лиги».



Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария

Высота. Женщины



1. Ярослава Могучих (Украина) — 2,03.

2. Ирина Геращенко (Украина) — 1,94.

3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94.