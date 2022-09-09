Могучих прервала пятилетнюю серию побед Ласицкене в «Бриллиантовой лиге»

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих стала победительницей финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе в прыжках в высоту. Спортсменка выиграла соревнования, взяв высоту 1,97 метра. Уже в ранге чемпионки Ярослава заказала высоту 2,03 метра и взяла её с третьей попытки. Три попытки Могучих на высоте 2,06 оказались неудачными.
В четырёх предыдущих соревнованиях, начиная с 2017 года (в 2020 году «Бриллиантовая лига» не проводилась), первое место занимала российская легкоатлетка Мария Ласицкене. С результатом 2,06 спортсменка является рекордсменкой «Бриллиантовой лиги».
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих, Швейцария
Высота. Женщины
1. Ярослава Могучих (Украина) — 2,03.
2. Ирина Геращенко (Украина) — 1,94.
3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94.
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