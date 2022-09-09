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Расписание полуфинальных матчей мужского чемпионата мира по волейболу — 2022

Расписание полуфинальных матчей мужского чемпионата мира по волейболу — 2022
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Завтра, 10 сентября, на мужском чемпионате мира по волейболу состоятся полуфинальные матчи. В первом полуфинале сборная Польши сыграет с национальной командой Бразилии, а во второй встрече сойдутся сборные Италии и Словении. Обе игры пройдут в Катовице (Польша).

Предлагаем вашему вниманию расписание полуфиналов мужского ЧМ-2022 по волейболу:

10 сентября
19:00 мск — Польша — Бразилия.
22:00 — Италия — Словения.

В четвертьфинальных матчах ЧМ-2022 Польша со счётом 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12) обыграла США, Бразилия оказалась сильнее Аргентины (3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:21)), Италия одолела Францию (3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12)), а Словения — Украину (3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)).

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