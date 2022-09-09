Анна Вяхирева — о перерыве в карьере: совсем не скучала по гандболу
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Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, россиянка Анна Вяхирева рассказала об ощущениях во время перерыва в карьере, который она брала после Олимпийских игр в Токио, где команда России стала второй.
«Во время перерыва я поняла, что очень люблю гандбол, и это единственное, что я умею делать хорошо (смеётся).
Скучала ли? Здесь буду предельно честной. Я совсем не скучала по гандболу и не жалела о своём решении. Было приятно отдохнуть и помочь своему телу вернуться на надлежащий уровень для соревнований.
Но когда я наконец-то оказалась на площадке, то поняла, что люблю этот вид спорта, люблю эту жизнь и готова достойно вернуться», — приводит слова Анны Вяхиревой официальный сайт Европейской федерации гандбола (EHF).
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