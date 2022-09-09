В США оправдали фаната, которого волейболистка обвинила в расизме

Представители Университета Бригама Янга объявили, что не обнаружили доказательств расовых оскорблений волейболистки Университета Дьюка, и отменили запрет на посещение матчей болельщику, который был обвинён спортсменкой.

В заявлении учебного заведения говорится, что в следствие тщательного просмотра аудиозаписей и видеозаписей не было найдено каких-либо доказательств, подтверждающих то, что фанаты участвовали в расистских ругательствах или произносили расистские оскорбления на мероприятии.

26 августа одна из волейболисток Дьюкского университета заявляла, что слышала подобные оскорбления от болельщика во время матча. Однако охрана, полиция и опрошенные фанаты отметили, что никаких свидетельств оскорблений не обнаружили.