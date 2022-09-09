Грищук заявил, что Карлсен обязан предоставить факты после обвинений в адрес Ниманна

Чемпион России (2009) и трёхкратный чемпион мира по блицу (2006, 2012, 2015) гроссмейстер Александр Грищук высказался о встрече Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна на соревнованиях в Сент-Луисе.

«Магнус психанул не просто так. У меня создалось впечатление, будто он уверен — Ниманн как-то жульничает. Может быть, жульничество было не в партии с ним, потому что их игра не была подозрительной. Ниманн играл средне, а Карлсен — плохо.



Реально ли как-то читерить на престижных оффлайн-турнирах? Как раз это мне и интересно. В онлайн-турнирах всё упирается в порядочность. Но можно ли читерить вживую — вот в чём вопрос. Именно поэтому я жду заявление от Магнуса: он обязан предоставить хоть какие-то факты», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.