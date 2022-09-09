Чемпионат России по мини-футболу в сезоне-2022/2023 будет проводить РФС
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В Москве состоялось рабочее совещание президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова с руководством Ассоциации мини-футбола России (АМФР) и всех 10 футбольных клубов, претендующих на участие в чемпионате России по мини-футболу, сообщает пресс-служба РФС.
По итогам встречи было принято решение, что чемпионат России по мини-футболу в сезоне-2022/2023 будет проводить РФС при содействии клубов и АМФР.
Для синхронизации проекта календаря с международным начало национального первенства запланировано на 23 сентября.
Ранее на проведение чемпионата России претендовала Ассоциация профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига», созданная 30 августа в Тюмени по инициативе семи ведущих российских мини-футбольных клубов.
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