Чемпионат России по мини-футболу в сезоне-2022/2023 будет проводить РФС

В Москве состоялось рабочее совещание президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова с руководством Ассоциации мини-футбола России (АМФР) и всех 10 футбольных клубов, претендующих на участие в чемпионате России по мини-футболу, сообщает пресс-служба РФС.

По итогам встречи было принято решение, что чемпионат России по мини-футболу в сезоне-2022/2023 будет проводить РФС при содействии клубов и АМФР.

Для синхронизации проекта календаря с международным начало национального первенства запланировано на 23 сентября.

Ранее на проведение чемпионата России претендовала Ассоциация профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига», созданная 30 августа в Тюмени по инициативе семи ведущих российских мини-футбольных клубов.