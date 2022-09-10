Песков заявил, что в России создадут систему компенсации спортсменам международных стартов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России предстоит создать систему, которая компенсирует спортсменам неучастие в международных соревнованиях.

Большинство российских спортсменов уже полгода отстранены от участия в чемпионатах мира, Европы и других крупных международных турнирах из-за ситуации на Украине.

«Нам ещё предстоит создать систему внутренних соревнований, диверсифицировать эту систему, компенсировать отсутствие международных соревнований созданием соревнований в ином формате со странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать.

Дискриминационные меры в отношении нашего спорта высших достижений, введённые в том числе МОК — реальность, с которой нам приходится сталкиваться. И это большая проблема для спортсменов, которые, к сожалению, не могут поддерживать свою спортивную форму на должном уровне из-за этого, и это накладывает на государство, на соответствующие ведомства, в первую очередь министерство спорта, дополнительную нагрузку и особую ответственность по компенсации отсутствия этих международных соревнований», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».