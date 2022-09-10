Песков заявил, что в России создадут систему компенсации спортсменам международных стартов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России предстоит создать систему, которая компенсирует спортсменам неучастие в международных соревнованиях.
Большинство российских спортсменов уже полгода отстранены от участия в чемпионатах мира, Европы и других крупных международных турнирах из-за ситуации на Украине.
«Нам ещё предстоит создать систему внутренних соревнований, диверсифицировать эту систему, компенсировать отсутствие международных соревнований созданием соревнований в ином формате со странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать.
Дискриминационные меры в отношении нашего спорта высших достижений, введённые в том числе МОК — реальность, с которой нам приходится сталкиваться. И это большая проблема для спортсменов, которые, к сожалению, не могут поддерживать свою спортивную форму на должном уровне из-за этого, и это накладывает на государство, на соответствующие ведомства, в первую очередь министерство спорта, дополнительную нагрузку и особую ответственность по компенсации отсутствия этих международных соревнований», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».
- 10 сентября 2022
-
21:13
-
20:19
-
19:42
-
19:24
-
18:59
-
18:10
-
17:58
-
17:30
-
16:29
-
16:12
-
15:14
-
14:18
-
12:55
-
00:15
- 9 сентября 2022
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:39
-
20:42
-
20:20
-
19:39
-
19:26
-
19:06
-
16:05
-
13:48
-
13:16
-
13:13
-
13:05
-
12:12
-
11:03
-
11:00
-
10:37
-
10:23
-
10:20
-
09:42