Юлия Ефимова зажигательно станцевала под дождём с подругой. Видео

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала откровенный наряд, в котором отправилась на концерт электронно-танцевальной группы Swedish House Mafia.
Фото: Личный архив Юлии Ефимовой
Позднее Ефимова выложила видео, на котором зажигательно танцует с подругой под песни группы, несмотря на дождь.
30-летняя Юлия Ефимова проживает в США. Она является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех российских пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, отечественная спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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