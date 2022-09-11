Сборная Бразилии переиграла Словению и завоевала бронзовые награды ЧМ по волейболу – 2022
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Сборная Бразилии в четырёх сетах расправилась с командой Словении в матче за третье место на чемпионате мира по волейболу среди мужчин. Встреча проходила на арене «Сподек» (Катовице, Польша).
Бразильские волейболисты оказались сильнее своих соперников со счётом 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18). В составе бронзовых призёров лучшим стал Йоанди Леал Идальго, набравший 16 очков. У Словении отличились Клемен Чебуль (9) и Тончек Штерн (13).
В финальном матче мирового первенства встретятся Польша и Италия. Игра начнётся не ранее 22:00 мск. Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении. Наиболее результативным игроком турнира на данный момент является бразильский волейболист Йоанди Леал Идальго (123).
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