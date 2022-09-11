Бразилия в шестой раз подряд взяла медали ЧМ по волейболу, повторив рекорд сборной СССР

Сборная Бразилия одолела Словению в матче за бронзовые награды чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который проходит в Польше и Словении. Бразильские волейболисты одержали победу со счётом 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18). Встреча проходила на арене «Сподек» (Катовице, Польша).
Бразилия становится призёром чемпионата мира по волейболу на протяжении шести последних чемпионатов мира. Южноамериканцы трижды брали золото в начале XXI века (2002, 2006, 2010). В 2014 и 2018 году Бразилия брала серебряные медали мирового первенства, уступив Польше.
Подобным достижением могут похвастаться только волейбольные команды СССР (женская) и Чехословакии. В период с 1949 по1966 год советские спортсменки также выигрывали по очереди золото, золото, бронзу, золото, золото, бронзу. В эти же годы команда Чехословакии шесть раз подряд поднимались на пьедестал (серебро, серебро, золото, серебро, серебро, золото).
Выступления Бразилии на чемпионате мира с 2002 года:
1. ЧМ-2002 — золото (победа над Россией).
2. ЧМ-2006 — золото (победа над Польшей).
3. ЧМ-2010 — золото (победа над Кубой).
4. ЧМ-2014 — серебро (поражение в финале от Польши).
5. ЧМ-2018 — серебро (поражение в финале от Польши).
6. ЧМ-2022 — бронза (поражение в полуфинале от Польши).
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