Олег Матыцин — о санкциях: время ограничений — это и время возможностей

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о влиянии спортивных санкций на страну, отметив, что паники в нашем спортивном сообществе нет.

«На заседании Минспорта, коллегии, были рассмотрены промежуточные итоги нашей работы и сформулированы задачи на ближайший период. Мы находимся под санкционным давлением. Но время ограничений — это и время возможностей. Уделили внимание нашему сотрудничеству в рамках БРИКС и ШОС. Была отмечена работа в рамках Питерского и Восточного экономических форумов. Мы с удовлетворением отмечаем, что никакой паники в нашем спортивном сообществе нет. У нас громадный человеческий, тренерский ресурсы. Мы уверены в том, что курс выбран правильный», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».