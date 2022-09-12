Олег Матыцин — о санкциях: время ограничений — это и время возможностей
Поделиться
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о влиянии спортивных санкций на страну, отметив, что паники в нашем спортивном сообществе нет.
«На заседании Минспорта, коллегии, были рассмотрены промежуточные итоги нашей работы и сформулированы задачи на ближайший период. Мы находимся под санкционным давлением. Но время ограничений — это и время возможностей. Уделили внимание нашему сотрудничеству в рамках БРИКС и ШОС. Была отмечена работа в рамках Питерского и Восточного экономических форумов. Мы с удовлетворением отмечаем, что никакой паники в нашем спортивном сообществе нет. У нас громадный человеческий, тренерский ресурсы. Мы уверены в том, что курс выбран правильный», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
23:02
-
23:00
-
22:00
-
21:25
-
21:00
-
19:24
-
19:03
-
18:56
-
17:10
-
16:45
-
16:15
-
15:24
-
15:07
-
14:45
-
13:52
-
13:38
-
13:20
-
12:09
-
11:55
-
11:35
-
11:34
-
09:10
-
04:10
-
02:16
-
00:54
-
00:32
-
00:06
- 11 сентября 2022
-
22:40
-
22:38
-
22:19
-
21:01
-
14:17
-
12:41
-
12:03
-
09:25
Партнерский контент