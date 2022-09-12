Армянин Артур Алексанян в четвёртый раз стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

В Белграде (Сербия) завершился третий день 17-го чемпионата мира по борьбе. Местные спортсмены завоевали две золотые медали, тем самым упрочив своё положение в медальном зачёте (идут на первом месте, имея в активе четыре золота). Соревнования продлятся до 18 сентября.

Стоит отметить очередной титул олимпийского чемпиона 2016 года из Армении Артура Алексаняна. Для него это четвёртая победа на ЧМ (2012–2014, 2018).

Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 63 кг

1. Себастьян Надж (Сербия)

2. Лери Абуладзе (Грузия)

3. Туо Эрбату (Китай), Тале Мамедов (Азербайджан).

Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 67 кг

1. Мате Немеш (Сербия)

2. Мохаммад Реза Гераи (Иран)

3. Амантур Исмаилов (Кыргызстан), Хасрат Джафаров (Азербайджан).

Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 82 кг

1. Бурхан Акбудак (Турция)

2. Жалгасбай Бердимуратов (Узбекистан)

3. Тамаш Леваи (Венгрия), Ярослав Фильчаков (Украина).

Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 97 кг

1. Артур Алексанян (Армения)

2. Кирилл Милов (Болгария)

3. Мохаммад Хади Сарави (Иран), Ариф Нифтуллаев (Азербайджан).