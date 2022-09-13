Жители России и Беларуси не будут допущены к участию в Бостонском марафоне 2023 года

Жители России и Беларуси не будут допущены к участию в 127-м Бостонском марафоне, который пройдёт в апреле 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт Бостонской спортивной ассоциации.



В правилах регистрации указано, что жители России и Беларуси не будут допущены к участию в Бостонском марафоне. Однако россияне и белорусы, которые в настоящее время не являются резидентами ни одной из двух стран, смогут участвовать в марафоне, но им будет запрещено выступать под флагами России и Беларуси.



Также в марафоне впервые смогут принять участие люди, которые определяют себя как небинарные лица.



Бостонский марафон проводится с 1897 года в День Патриотов, который отмечается в штатах Массачусетс, Висконсин и Мэн.