Жители России и Беларуси не будут допущены к участию в Бостонском марафоне 2023 года
Поделиться
Жители России и Беларуси не будут допущены к участию в 127-м Бостонском марафоне, который пройдёт в апреле 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт Бостонской спортивной ассоциации.
В правилах регистрации указано, что жители России и Беларуси не будут допущены к участию в Бостонском марафоне. Однако россияне и белорусы, которые в настоящее время не являются резидентами ни одной из двух стран, смогут участвовать в марафоне, но им будет запрещено выступать под флагами России и Беларуси.
Также в марафоне впервые смогут принять участие люди, которые определяют себя как небинарные лица.
Бостонский марафон проводится с 1897 года в День Патриотов, который отмечается в штатах Массачусетс, Висконсин и Мэн.
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
11:29
-
11:00
-
10:58
-
10:41
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:08
- 12 сентября 2022
-
23:02
-
23:00
-
22:00
-
21:25
-
21:00
-
19:24
-
19:03
-
18:56
-
17:10
-
16:45
-
16:15
-
15:24
-
15:07
-
14:45
-
13:52
-
13:38
-
13:20
-
12:09
-
11:55
-
11:35
-
11:34
-
09:10
-
04:10
Партнерский контент