«Меньше стрессуй и наслаждайся лучшим». Дарья Клишина показала новое фото в купальнике

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила свежую фотографию в купальнике.
«Меньше стрессуй и наслаждайся лучшим», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами (США), где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли летом 2021-го, Дарья Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях.
Также посмотрите видео, как пятикратная чемпионка ТБШ Мария Шарапова тренируется через месяц после родов:
- 14 сентября 2022
-
15:38
-
15:37
-
14:21
-
13:50
-
12:46
-
11:40
-
09:56
-
09:15
-
09:03
-
00:54
- 13 сентября 2022
-
23:46
-
23:33
-
22:55
-
20:48
-
18:28
-
15:44
-
14:41
-
13:01
-
12:29
-
12:26
-
12:23
-
11:29
-
11:00
-
10:58
-
10:41
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:08
- 12 сентября 2022
-
23:02
-
23:00