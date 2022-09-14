«Меньше стрессуй и наслаждайся лучшим». Дарья Клишина показала новое фото в купальнике

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила свежую фотографию в купальнике.

«Меньше стрессуй и наслаждайся лучшим», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами (США), где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли летом 2021-го, Дарья Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях.

Также посмотрите видео, как пятикратная чемпионка ТБШ Мария Шарапова тренируется через месяц после родов: