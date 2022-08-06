В тени звёзд. Незамеченные герои российской лёгкой атлетики, о которых вы должны узнать

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который завершился в Чебоксарах, главные российские звёзды ожидаемо выиграли без конкуренции. При этом Анжелика Сидорова показала лучший результат мирового сезона, Мария Ласицкене впервые в нынешнем году прыгнула на два метра, а Сергей Шубенков просто привёз всем огромный отрыв в барьерном спринте, хоть и показал время так себе, по своим собственным меркам.

Согласитесь, внимания к этим спортсменам более чем достаточно, а потому в качестве героев чемпионата России мы выбрали других. Тех, у кого не было ни единого шанса выступить на международном уровне из-за отсутствия нейтрального статуса. Выбрали трёх, но на самом деле их гораздо больше.

Быстрее чемпиона мира

Максим Якушев, победивший в беге на 3000 м с препятствиями, показал лучший результат российского сезона. В красивой борьбе с Эдуардом Батыршиным спортсмен из Свердловской области выиграл с результатом 8.21,95! Просто великолепный результат, как и у его главного конкурента – 8.23,64.

Почему такие восторги? Да потому, что оба россиянина были быстрее чемпиона мира – 2022 марокканца Суфиана Эль-Баккали, который в Юджине пробежал за 8.25,13! Представляете, если бы наши парни поехали в США, то могли бы бороться за золото в самой, возможно, неожиданной дисциплине, про которую никто бы до начала турнира даже и не думал.

При всём этом у новоявленного чемпиона России нет нейтрального статуса – Максим просто устал ждать, когда ситуация разрешится.

«Я отозвал заявку, так как уже ни на что не надеюсь сейчас. При этом заявку в январе подавал одним из первых», – сказал Якушев «Чемпионату».

Этот сезон мог стать для 30-летнего спортсмена самым звёздным в карьере. Второго шанса может уже и не быть.

Максим Якушев Фото: Из личного архива

Назад, в 2015-й

Константин Толоконников в юниорах заявлял о себе так громко, что многие называли его наследником Юрия Борзаковского. Серебряный призёр чемпионата мира U-18, чемпион Европы U-20. Он просто люто разносил соперников в России, в 2015-м в Чебоксарах выиграл чемпионат страны среди взрослых с результатом 1.45,76 – для российских средневиков результаты до 1.46,00 можно считать высокими.

19-летний тогда спортсмен вряд ли думал, что тот результат так и останется лучшим в его карьере. Череда его травм совпала с санкциями против российской лёгкой атлетики: наши спортсмены потеряли возможность выступать под своим флагом и гимном. Настоящий Толоконников вернулся только в нынешнем сезоне. Спустя семь лет.

В Чебоксарах Толоконников обыграл своего принципиального конкурента и тёзку Константина Холмогорова, прошлогоднего чемпиона России на дистанциях 800 м и 1500 м. Обыграл очень красиво, показав результат 1.45,86. Да, в мире в нынешнем сезоне это лишь 89-е время, но Толоконников явно готов бежать и быстрее, если соперники тоже будут быстрыми.

Но проявить себя на международных стартах Константин не мог – нейтрального статуса у него тоже не было. Он начал заполнять заявку, понял, что загранпаспорт просрочен (наши легкоатлеты даже не думали о том, что можно выезжать на международные турниры), а когда получил новый, началась специальная военная операция на Украине.

Сейчас Толоконникову 26 лет – пора расцвета. Удастся ли её реализовать?

Константин Толоконников лидирует в забеге Фото: РИА Новости

Девять лет не бегали так быстро

Ольга Вовк в Чебоксарах 3000 м с препятствиями пробежала за 9.09,29. Это лучший результат сезона в Европе и седьмой в мире. Вовк обыграла главного фаворита Екатерину Ивонину.

В женском стипль-чезе наши спортсменки не бегали так быстро 9 лет. Со времён Юлии Зариповой, которая как минимум часть своих высоких результатов показывала, применяя запрещённые методы.

«Честно говоря, я рассчитывала примерно на 9,15. У меня была одна задача – удержаться за Катей, поскольку много лет мне это не удавалось, а теперь вот получилось не просто удержаться, но и обогнать», — сказала чемпионка.

В зарубе с быстрой соперницей она пробежала гораздо быстрее того, что сама от себя ждала.

Вовк подготовилась к чемпионату России идеально, показав абсолютно лучший результат в карьере. Ольга продемонстрировала потрясающую форму и на «гладкой» полуторке, финишировав третьей.

Ольга Вовк Фото: РИА Новости

Нейтрального статуса у неё тоже нет.

«Да он бесполезен в нынешнем году. Всё равно даже те, у кого он есть, нигде выступать не могут, кроме внутренних стартов», – сказала Ольга «Чемпионату».

В начале следующего года Вовк исполнится 30 лет. Возможно, шансов проявить себя на самом высоком уровне у неё больше не будет.