В сборной России оценили решение по Куляку, вышедшему на награждение с «Z» на груди

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала новость о том, что апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка, который в марте 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на груди, частично удовлетворили.

«Решение, которое принято FIG от 7 марта 2022 года, — мы не имеем права принимать участия в соревнованиях, проводимых по эгидой FIG. Так было предположительно, то есть это и есть наказание. Ивану же хотели увеличить дисквалификацию. Сейчас уже говорят конкретно: дисквалификация на один год. Апелляцию сейчас подавать не будут.

Как Ваня это переживает? Нормально. Осталось дождаться 16 мая 2023 года — снятие дисквалификации. Есть позитив в этой ситуации. Естественно, он посещает тренировки и готовит новую программу. Конечно, хотелось бы, чтобы он выступал. Одно дело — тренируешься, другое — выступаешь. Это совершенно разные ощущения», — цитирует Родионенко Sport24.

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