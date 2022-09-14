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Ирина Винер назвала Спартакиаду настоящим ЧМ по художественной гимнастике

Ирина Винер назвала Спартакиаду настоящим ЧМ по художественной гимнастике
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер высоко оценила уровень соревнований на Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов.

«У нас заключительный вид Спартакиады-Олимпиады. Будем считать, что мы сегодня участвуем в Олимпиаде, потому что если говорить о странах, то сегодня наши страны — регионы России. У нас огромная страна, и регионы России выступают тут как страны на чемпионате мира. Кстати, как раз в эти дни проходит чемпионат мира, но, уверяю вас, вы сейчас находитесь на настоящем чемпионате мира с самыми сильными гимнастками», — сказала Винер в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Софии с 14 по 18 сентября. Спартакиада в Москве – с 12 по 14 сентября.

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