Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как относится к мужчинам в женских видах спорта – синхронном плавании и художественной гимнастике.
«Я отношусь к парням в синхронном плавании нормально. Считаю, что это точно так же, как балет или фигурное катание, мужчина – женщина, инь – янь, и в этом нет ничего такого. С развитием вида спорта это будет принимать всё более профессиональные формы, потому что сейчас классных пар по миру по пальцам одной руки пересчитать, в том числе наша, естественно, пара. Чем больше будет пар, чем больше будет лет проходить, люди будут привыкать, не так скептически или даже с презрением относиться.
В 2015 году мужчин впервые включили в международные соревнования – чемпионат мира в Казани был. Казань, Россия, полные трибуны, и я лично видела людей, которые шли с ухмылкой, усмешкой, говорили: «Да что мы сейчас там увидим». А потом выходили и говорили: «Нам очень понравилось. Мы изменили своё мнение. Думали, что это будет – фу-фу-фу, а это было красиво и здорово». Если тренер – талантливый постановщик, если он может раскрыть мужчину с точки зрения мужчины и женщину женственную, и они вместе – пара, это и есть талант постановщика, это и будет зрителями воспринято как надо.
Как отношусь к мужской художественной гимнастике? Знаю, что есть испанская школа, где мужчины в точно таких же, расшитых стразами костюмах и с ленточками, а есть японская школа. Иногда это жеманство, когда мужчина строит из себя женщину. Можно надеть костюм как в балете, у них тоже есть костюмы, и достаточно яркие, но если он изображает Спартака, ты понимаешь, что это латы, доспехи какие-то… Когда мужчина из себя женщину изображает, это мне нравится», — сказала Шишкина в интервью Никите Нагорному в программе «Обмен спортом» на YouTube.
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