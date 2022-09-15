Ирина Винер: спасибо санкциям, мы теперь в тренде и вышли на большую сцену

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер подвела итоги Всероссийской Спартакиады, в которой из-за отстранения национальной сборной от международных соревнований болельщики смогли увидеть много талантливых спортсменок.

Победу в личном многоборье одержала Лала Крамаренко, второе место заняла Дина Аверина, третьей стала Анна Попова.

«Для вас эти результаты, может быть, и неожиданные, в отличие от меня. Мы готовились без перерывов и не думали, что в отсутствие международных стартов можно передохнуть и поделать что-то другое. Хотя мы стали организовывать спектакли, эстрадные представления. Но плюс продолжаем работать, как готовились к чемпионату мира или Олимпийским играм.

У нас страны теперь — это регионы России, у нас огромная страна, получается настоящий чемпионат мира. Обычно в финале многоборья на международных стартах у нас выступало согласно регламенту два человека, а сейчас их было 25, и от этого мы очень счастливы. Спасибо санкциям, мы теперь в тренде и вышли на большую сцену. Их видит вся Россия, и девочкам самим очень приятно, они выступают в зале на уровне мировых стандартов», — приводит слова Винер ТАСС.