Поздняков — о санкциях МОК: назревает ситуация, когда необходимо пересмотреть решения

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался на тему санкций, наложенных на российских и белорусских спортсменов.

«Прошло практически семь месяцев с тех пор, как были наложены санкции на российский и белорусский спорт. Хотя некоторые зарубежные коллеги пытаются подать эту ситуацию как защиту олимпийского движения, мы не согласны с такой оценкой. Это действительно санкции. Любые рестрикции, запреты, любое нарушение свободы и возможности соревноваться в честной борьбе являются чёткими санкциями.



Сейчас мы с вами видим — весь мир переживает глобальные изменения, в том числе и олимпийское движение. Этот экзамен МОК не выдержал, вмешательство политических сил, коллективного Запада внесло подобный раскол во всё олимпийское движение.



Олимпийское движение очень неоднородно, но большинство национальных олимпийских комитетов, как ни странно, придерживается постулата об отдалении от политических влияний. Другое дело, что большую часть политической элиты занимают представители тех стран, которые вводят на государственном уровне санкции против России. И это распространилось на наших спортсменов.



Говоря о санкциях, мы говорим о многомиллионных убытках. Речь идёт о части федераций, которые являются дотационными. На фоне запретов они начинают терять своих спонсоров, что отражается на развитии многих видов спорта. Я считаю, что на сегодняшний момент назревает ситуация, когда нашим коллегам необходимо пересмотреть многие решения. Потому что, чем дольше она продолжается, тем чаще звучат голоса, которые говорят, что нужно вернуться к разуму», — приводит слова Станислава Позднякова ТАСС.