В МОК раздумывают над тем, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену

В Международном олимпийском комитете (МОК) начали раздумывать на тему возвращения российских спортсменов на международную арену. Об этом сообщила председатель Олимпийского и паралимпийского комитета Соединённых Штатов Америки Сюзанна Лайонс.

«Мы знаем, что МОК начинает думать над тем, есть ли путь назад для российских спортсменов. Они начинают обращаться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию по этой теме.

Но я думаю, что все мы чувствуем, что в какой-то момент отдельные спортсмены не должны быть жертвами любой государственной политики или другой напряжённости во всём мире. Думаю, что неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены, которые проживают в России, вернулись и стали частью соревнований, но сроки и то, как это выглядит, должны быть определены», — приводит слова Лайонс Reuters.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.