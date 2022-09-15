«Наша цель — Олимпиада в Париже». Тренер Марии Ласицкене — о работе в условиях санкций

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки Игр-2020 Марии Ласицкене, рассказал о целях спортсменки.

«Сейчас очень сложная ситуация, как было и несколько лет назад, когда российскую лёгкую атлетику не выпускали на зарубежные старты, и многие спортсмены и тренеры задавали себе вопрос – а к чему готовиться? В никуда.

Мы для себя нашли выход из положения, как бы подсознательно адаптируясь к ситуации, мы намечаем себе определённую цель. Например, нашей прошлой целью были Олимпийские игры в Токио. И мы шли к этому от старта к старту, от сезона к сезону, независимо от того, какой был сезон – выездной или мы сидели дома, этот маячок у нас был. Ради него мы работали и шли к этой цели, и, как оказалось, не зря. Мы вышли на определённый рубеж, ворота открылись, Маша выехала и заняла первое место. Я надеюсь, что подобная ситуация повторится и сейчас. Сейчас этот маячок – Олимпиада в Париже, и мы концентрируемся именно на ней. Все наши технические старты я адаптирую в строительный материал, с помощью которого выстраиваю подготовку к 2024 году», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью с Геннадием Габриляном можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 16 сентября.