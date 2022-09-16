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«Я мечтал об этом». Тренер предположил, может ли Мария Ласицкене установить мировой рекорд

«Я мечтал об этом». Тренер предположил, может ли Мария Ласицкене установить мировой рекорд
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Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки Игр-2020 Марии Ласицкене, высказал мнение о том, может ли его ученица установить мировой рекорд.

Мировой рекорд в прыжках в высоту (2,09 метра) принадлежит болгарке Стефке Костадиновой и был установлен в 1987 году.

«В то время, когда Маша прыгала по 2,06 м, один раз на 2,10 м она достаточно хорошо полезла. Я много размышляю, конечно, на этот счёт. Здесь уже идёт «если бы да кабы», но если бы всё было хорошо…
Когда пандемия закончилась, а нас всё равно не выпустили, Маша очень сильно сдала, потом трудно-трудно было до самой Олимпиады, а ещё и травма. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – из-за всего этого мы нашли новую установку, которая идёт сейчас. И вот с теми наработанными установками, если бы всё это и дальше пошло, я думаю, это было бы. Честно говоря, в душе я уже мечтал об этом», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.

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