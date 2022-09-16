Казахстанка Жамиля Бакбергенова во второй раз стала серебряным призёром ЧМ по борьбе

Представительница Казахстана Жамиля Бакбергенова во второй раз стала серебряным призёром чемпионата мира по борьбе. На соревнованиях в Белграде (Сербия) она уступила в финальном поединке категории до 72 кг американке Амит Элор. На чемпионате мира 2021 года Жамиля стала второй, уступив японке Масако Фуруичи, которая в этом году довольствовалась только бронзой.

Видео доступно на YouTube-канале United World Wrestling. Права на видео принадлежат UWW.

Спортивная борьба. Чемпионат мира. Белград

Женщины. До 72 кг



1. Амит Элор (США).

2. Жамиля Бакбергенова (Казахстан).

3. Александра Ангел (Румыния) и Масако Фуруичи (Япония).



До 68 кг



1. Тамира Мариама Менса Сток (США).

2. Ами Иший (Япония).

3. Линда Морайс (Канада) и Ирина Рынгач (Молдавия).